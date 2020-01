Jornalista brasileiro no Dakar emociona-se com morte de Paulo Gonçalves

Hoje às 13:59, atualizado às 14:10 Facebook

Ricardo Ribeiro, jornalista brasileiro que acompanha no terreno o Dakar 2020, gravou um vídeo onde transmitiu, na página de Facebook "Brasil no Dakar 2020", a notícia sobre a morte do piloto português Paulo Gonçalves.

A morte do "Speedy" Gonçalves, assim era conhecido, criou um ambiente de consternação na sétima etapa da competição. Ao falar sobre a história do piloto, com quem ainda tinha estado no sábado e que disse ser "um gajo fixe", o jornalista brasileiro não conseguiu conter a emoção.

Segundo informações avançadas pela organização do Dakar, que este ano decorre na Arábia Saudita, o piloto de 40 anos sofreu uma queda fatal, numa reta, ao quilómetro 276 da prova especial, passava das 10 horas locais (7 horas em Portugal continental). Já estava inconsciente, vítima de uma paragem cardíaca, quando os médicos chegaram, escassos minutos depois. Após os esforços da equipa médica para reanimarem o piloto no local, Paulo Gonçalves foi levado de helicóptero para o Hospital Layla, onde o óbito foi confirmado.