A Sport TV portuguesa dá este domingo um importante passo pela igualdade de género, com Rita Latas a narrar o jogo entre o Belenenses SAD e o S. C. Braga, cujo pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A jornalista, de 27 anos, será a primeira mulher a exercer as referidas funções numa partida do principal escalão do futebol português. Trata-se, portanto, de um marco histórico na televisão nacional.

Em declarações ao JN, prestadas poucas horas antes do arranque do Belenenses SAD-S. C. Braga, Rita Latas admitiu que se sente confortável dentro desse papel pioneiro e explica que a decisão da SportTV nada teve a ver com o recente episódio que protagonizou com Jorge Jesus, na entrevista rápida no final do Marítimo - Benfica, e que teve repercussão além fronteiras, com o treinador das águias a ser acusado de machismo.

"A ideia de eu narrar um jogo da Liga NOS estava pensada há alguns meses e já andava a treinar para isso. Na altura, o meu diretor (Nuno Ferreira) falou comigo sobre essa possibilidade, fiz alguns testes e hoje vou ter a minha estreia", afirma, prosseguindo com a garantia de que a preparação para o referido jogo está a ser feita de forma tranquila. "Falei com algumas pessoas mais experientes na área e da própria Sport TV, pois sei que se trata de um momento importante e diferente".

Sobre o episódio da semana passada com Jorge Jesus, que lhe trouxe um grande impacto mediático, Rita Latas não se quis alongar, mas lá foi dizendo que, posteriormente ao sucedido, não foi contactada pelo técnico, pelo que não existiu um pedido de desculpas.

"Não quero entrar em polémicas. É um assunto que já faz parte do passado, que está encerrado. Agora quero é continuar a fazer o que estava a fazer antes, realizar o meu trabalho o melhor que posso e ao serviço da Sport TV, que me tem dado essas oportunidades. Agora só estou totalmente concentrada no trabalho do Petit (treinador do Belenenses SAD) e do Carvalhal (S. C. Braga), não há outro assunto que entre na minha rota", devolve.

Recorde-se que, na resposta a uma questão da jornalista, Jesus devolveu assim: "Também é natural, porque você não sabe o que é muita qualidade sobre futebol, mas pronto". A resposta do técnico motivou até um comunicado de condenação por parte do CNID, mas recusou-se a enfiar a carapuça do machismo.

Sem revelar qualquer tipo de pressão extra por estar a servir de bandeira pela igualdade de género, Rita Latas pretende abrir portas, no futuro, a colegas de profissão. "Acaba por ser um momento que também circula para esse lado. Nenhuma mulher teve a oportunidade de narrar um jogo da Liga NOS, embora, há pouco tempo, no Canal 11, já tenha sido dada essa oportunidade a outra rapariga, mas noutra competição. Portanto, não deixa de ser um momento muito importante e que pode deixar a porta aberta para o futuro, para que mais mulheres que gostem de falar de futebol e queiram seguir jornalismo possam acreditar que é possível. É igualmente um momento importante para chamar a atenção da sociedade e para mostrar que as mulheres também sabem falar de futebol e também podem ter direito a estes momentos", desenvolve ao JN.

Em suma, para Rita Latas, a narração do Belenenses SAD - S. C. Braga, na Sport TV1 é mais um passo de um percurso profissional que, "felizmente, tem sido feito de forma gradual".

A jornalista, refira-se, jogou futsal e futebol como federada durante 13 anos. "Só joguei duas épocas futebol, quando vim estudar para Lisboa, mas antes já tinha jogado futsal em Évora, que foi onde cresci", conta.

Como jornalista, antes de assinar contrato com a Sport TV, em março de 2019, passou pela Bola TV e escreveu "de forma mais criativa" para o site Bola na Rede. Foi, no entanto, na rádio Desporto na Hora que teve "as primeiras oportunidades de contactar com o jornalismo desportivo". Agora, aos 27 anos sobe mais um patamar.

"Quando trabalhamos para concretizar objetivos, podemos ter 20, 30 ou 40 anos, porque o que interessa é tentarmos mostrar trabalho e estarmos preparados para os desafios", conclui. Então, venham eles.