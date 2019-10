Jornalista denuncia manifestação racista contra Nélson Semedo

Nuno Barbosa Hoje às 21:22 Facebook

Um jornalista denunciou uma manifestação de racismo contra o português Nélson Semedo durante o Slavia Praga - Barcelona desta noite, para a Liga dos Campeões.

"Estou atrás do 'gol' [baliza] defendido pelo Slavia Praga. Torcida [adeptos] faz sons de macaco quando Semedo ataca", denunciou, no Twitter, o jornalista Marcelo Bechler, do Esporte Interativo.

O internacional português do Barcelona foi titular e continua em campo na deslocação ao terreno do Slavia Praga.

Aos 60 minutos de jogo, o Barcelona vence por 2-1. Messi marcou o primeiro da partida para os catalães, logo aos 3 minutos, mas Jan Boril empatou para os da casa, aos 50. Sete minutos depois, o Barcelona voltou à liderança do marcador, fruto de um autogolo de Olayinka.