Jornalista detido antes do EUA-Gales por usar camisola com um arco-íris

Um repórter da CBS Sports afirmou, esta segunda-feira, que foi detido antes do apito inicial do jogo entre os EUA e o País de Gales por usar uma camisola com um arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBTQ+.

Grant Wahl contou o episódio num vídeo publicado nas redes sociais, vincando que ficou detido por 25 minutos, depois de o segurança lhe ter dito que a camisola era "política" e tirado o telemóvel da mão à força.

"Um dos seguranças disse-me que estavam apenas a tentar proteger-me dos adeptos que poderiam magoar-me por causa da camisola. E um representante da FIFA também me pediu desculpas. Todo o episódio deixou-me a pensar: como é que os cataris comuns podem usar este tipo de camisolas quando o mundo não está a assistir? Como funciona?", afirmou.