Jornalista que insultou Abel Ferreira e foi demitido pede desculpa

JN Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Morsa apresentou, esta quinta-feira, um pedido de desculpas a Abel Ferreira, depois de ter chamado o treinador português "idiota" e "desgraçado".

O jornalista de 77 anos, que tem uma longa carreira no jornalismo e foi despedido depois das polémicas declarações, vincou que jamais quis "ofender" o treinador.

"Peço desculpa pelas palavras proferidas ao treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira. Em momento algum quis ofender a instituição e o treinador, utilizei equivocadamente as palavras naquele momento. Peço desculpa também, a todos que se sentiram ofendidos com as minhas declarações", referiu em declarações que foram reproduzidas no portal UOL.

Paulo Morsa, que passou pela Record, Rádio Globo, entre outros, chamou "idiota", "desgraçado" e "boçal" a Abel Ferreira no papel de comentador da Rádio Transamérica e acabou por ser despedido, depois dos insultos terem tido grande repercussão no Brasil.