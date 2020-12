Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:50 Facebook

A última conferência do treinador do Marselha ficou marcada pelo pedido de desculpa de André Villas-Boas ao jornalista "La Provence", depois dos profissionais da comunicação social terem abandonado a sala após a chegada do técnico.

Os dias de André Villas-Boas em França e a relação com os jornalistas continuam a não ser fáceis. Depois do episódio de quarta-feira, em que o técnico ameaçou Jean-Claude Leblois, do diário "La Provence", o treinador do Marselha foi surpreendido na conferência de imprensa desta sexta-feira.

Já depois de Álvaro Gonzalez ter prestado declarações aos jornalistas, foi a vez de André Villas-Boas entrar na sala. Mas mal compareceu, os jornalistas presentes levantaram-se e abandonaram o local. O treinador não escondeu a surpresa e, depois de uma conversa em privado com os profissionais, todos regressaram à sala. A conferência acabou por decorrer normalmente e o treinador aproveitou para pedir desculpa.

"Peço desculpa pela minha reação. A minha forma de pensar não muda, mas a forma como me expressei não foi a correta. Lamento a minha reação, mas os artigos e as palavras duras afetaram-me", afirmou.

André Villas-Boas está no centro da polémica depois de ter proferido palavras pouco simpáticas a um jornalista, após o jogo com o Rennes, que ditou a derrota, por 2-1, do Marselha.

De acordo com um vídeo do Twitter do site "Get Football News France", mal terminou a conferência de imprensa de rescaldo do encontro, o técnico ameaçou um jornalista: "Ei, obrigado. Continua assim, eu apanho-te. Se tiver uma oportunidade para te apanhar. Continua assim que está bem".