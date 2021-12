Jornalistas espanhóis denunciam agressões durante o F. C. Porto - Atlético

JN Ontem às 23:24 Facebook

Durante o jogo desta terça-feira entre o F. C. Porto e o Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, jornalistas espanhóis denunciaram em direto uma agressão que terão sido alvos.

O episódio terá acontecido depois do terceiro golo do Atlético de Madrid, com o comentador Jose Sanchís a dizer, em direto, que foi alvo de uma agressão.

"Estão a agredir-nos... Quatro malucos. Gente muito exaltada... Estejam tranquilos, estejam tranquilos. Já chegou a segurança, que a coisa está a ficar feia. Nunca me tinha acontecido isto na vida!", disse Jose. A situação terá ficado sanada depois do aparecimento do segurança, segundo o jornal "AS". "Felizmente não nos acertaram em cheio", acrescentou o comentador depois de um momento de silêncio.

Veja o momento:

A equipa azul e branca perdeu (1-3), esta terça-feira, no Estádio do Dragão, frente ao Atlético de Madrid e disse adeus à Liga dos Campeões. Griezmann, Correa, Rodrigo de Paul e Sérgio Oliveira marcaram os golos. Portistas vão continuar nas competições europeias, mas na Liga Europa.