José Augusto Faria deixa comando dos sub-23 do Leixões

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo clube de Matosinhos. Decisão surge depois da derrota no jogo do título da Liga Revelação, marcado por muita confusão e declarações polémicas.

José Augusto Faria abandonou o cargo de treinador dos sub-23 do Leixões. A confirmação surgiu esta segunda-feira, uma semana depois de os leixonenses terem deixado fugir o título de campeões da Liga Revelação para o Estoril.

Esse jogo ficou marcado por muita polémica e confusão entre os jogadores das duas equipas, para além de umas declarações do treinador que o colocaram no olho de furacão e lhe valeram acusações de machismo. "As Sofias desta vida têm de aprender muito, porque o futebol tem de ser dos homens do futebol" foram as palavras.

Na altura, o Leixões saiu em defesa de José Augusto Faria, negando qualquer vínculo discriminatório às declarações: "Não podemos calar a revolta pelo assassinato de caráter que estão a fazer a alguém que em nada proferiu qualquer insulto machista".

Agora, cinco dias depois, o clube anuncia a saída do treinador "por mútuo acordo". José Augusto Faria já não estará no jogo com o Benfica, dos quartos de final da Taça Revelação, agendada para esta terça-feira.