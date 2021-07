José Barbosa de águia ao peito

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

O base José Barbosa, de 30 anos, deixou a Oliveirense e assinou contrato com a equipa de basquetebol do Benfica, prometendo "compromisso total e trabalho com humildade" para levar as águias às conquistas que ambicionam.

"Seria muito fácil prometer vitórias, é disso que os clubes vivem, ainda mais o Benfica. Mas prometo o que consigo fazer, trabalhar diariamente, com humildade, com compromisso total, que os resultados vão aparecer. Tem sido assim ao longo da minha carreira e não me desvio um por cento desde o primeiro ao último dia. Posso prometer muito trabalho", disse José Barbosa, em declarações à BTV.

O novo reforço do Benfica, que representou dois emblemas históricos no basquetebol nacional, a Oliveirense e a Ovarense, chega a um clube grande e diz-se ciente da exigência do desafio: "Nunca joguei num clube grande, mas joguei em dois grandes clubes [Oliveirense e Ovarense] onde a exigência para ganhar é a mesma. Claro que já estou por dentro do que é essa pressão. No Benfica não será diferente, conheço o plantel e farei o máximo possível para que o clube regresse aos títulos internamente".

O base conta no currículo com dois campeonatos nacionais, duas Taças da Liga e uma Supertaça, troféus conquistados ao serviço da Oliveirense, clube que representou nas últimas cinco épocas.