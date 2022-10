José Bizarro deixa o comando técnico do São Martinho

JN Ontem às 23:00 Facebook

Emblema do Campeonato de Portugal comunicou o despedimento do técnico de 52 anos no dia em que foi derrotado pelo Vilar de Perdizes, por 4-0.

José Bizarro não resistiu ao mau arranque de campeonato do São Martinho. O emblema de Santo Tirso comunicou a saída do técnico, desejando "as maiores felicidades pessoais e profissionais" ao treinador.

O São Martinho atravessa um mau momento, estando no último lugar da Série A do Campeonato de Portugal, somando um empate e três derrotas em quatro jogos.

O treinador José Bizarro tinha chegado precisamente este verão ao São Martinho, proveniente do Oleiros.