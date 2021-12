JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

O português José Boto, ex-Shakhtar Donetsk, vai assumir o cargo de diretor desportivo do PAOK durante os próximos dois anos e meio, avançou esta quarta-feira o clube grego.

Boto destacou-se no Benfica até ir trabalhar para a Ucrânia, para o Shakhtar Donetsk, em 2018, tendo agora, segundo revelaram os helénicos no seu sítio na internet, aceitado o desafio do PAOK e assinado por duas épocas e meia com o emblema de Salónica.