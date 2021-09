José Eduardo Moniz anuncia saída do Benfica

JN Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Vice-presidente e administrador enviou carta a Rui Costa com os motivos da decisão.

Carta de José Eduardo Moniz dirigida a Rui Costa a que o JN teve acesso.



Caro Rui,

Boa noite.

Na sequência do que lhe comuniquei, na conversa que tivémos esta tarde, venho formalizar a minha intenção de não me disponibilizar para fazer parte dos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica ou de qualquer das entidades do seu universo empresarial.

Os desafios profissionais que se me deparam não se compadecem com dispersão de actividades e o Sport Lisboa e Benfica merece sempre a máxima entrega, por parte de quem a ele decide dedicar-se, com militância efectiva.

Sou seu amigo e admirador. Trocámos confidências e alimentámos cumplicidades, ao longo destes anos. Em tempos complexos, estivémos juntos . Nestas últimas semanas, fez-se mais pela restauração do espírito do Benfica democrático do que em muitos anos.

Você tem nas mãos um processo entusiasmante, que deve merecer o apoio de todos os benfiquistas.

Faço votos para que seja bem sucedido tanto na vida pessoal como na prossecução dos objectivos que conduzam o Benfica à recuperação da grandeza de outrora.

Felicidades.

Forte abraço.

José Eduardo Moniz