José Fernando Rio: "F. C. Porto não pode morrer por uma dívida de gratidão"

O advogado e sócio número 22.122 do F. C. Porto reafirmou, esta terça-feira, a candidatura à presidência dos dragões. Num longo texto publicado na rede social Facebook fala do atual presidente, Pinto da Costa, e da derrapagem nas contas recentemente tornada pública.

"Sou candidato a presidente do melhor clube do Mundo: o Futebol Clube do Porto. O F. C. Porto, tal como o conhecemos, não pode morrer por causa de uma dívida de gratidão", começa por escrever José Fernando Rio. A dada altura do texto, virou o seu discurso para o atual presidente, que em breve também oficializará a candidatura às eleições de 18 de abril.

"Jorge Nuno Pinto da Costa é um símbolo, uma referencia e um ídolo para mim. Foi o melhor Presidente que algum clube alguma vez teve no mundo. A minha dívida de gratidão, a dívida de gratidão de todos os portistas, é imensa. No entanto, até onde iremos deixar que essa dívida de gratidão nos leve?", questionou o antigo comentador do Porto Canal, prosseguindo, depois, com uma análise à atualidade azul e branca para concluir.

"Sei que muitos esperam estrategicamente a saída do Presidente Pinto da Costa para apresentarem as suas candidaturas. Eu não sou desses nem acho que o F. C. Porto se possa dar ao luxo de perder mais tempo. É por isso que, face ao cenário que aqui descrevi, me sinto na obrigação de avançar com uma candidatura à Presidência do Futebol Clube do Porto. É uma candidatura pensada, amadurecida e que conta com um projeto e uma equipa sólidos. É uma candidatura pelo F. C. Porto e não contra ninguém".