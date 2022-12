José Fonte garante: "Não subestimei ou relativizei o Cristiano Ronaldo"

JN Hoje às 22:12 Facebook

José Fonte emitiu, esta sexta-feira, um comunicado para esclarecer as declarações que proferiu à BBC, em que ficou a ideia de que Portugal jogava melhor sem Cristiano Ronaldo.

Na nota, o jogador esclareceu que apenas quis referir que a forma de Portugal jogar sem Cristiano Ronaldo era "diferente".

"De forma simples, porque o futebol é simples, o que mencionei foi a beleza e o prazer que senti em ver a exibição da seleção e... Não disse que a Seleção joga melhor sem Ronaldo. Disse, sim, que Portugal joga de forma diferente. Com a presença de alguém como Ronaldo dentro do campo, naturalmente, de forma genuína, inconsciente, procuramos (na minha opinião) jogar com ele o máximo possível. Por ser quem é, por tudo o que já fez, por tudo o que nos deu e continuará a dar. Em nenhum momento subestimei ou relativizei o Cristiano ou algum colega meu da Seleção. Pelo contrário, eu refiro que é o melhor de sempre, nesta entrevista. Simplesmente expliquei que a equipa sem Cristiano, para mim, é uma equipa com um estilo de jogo diferente (qualquer equipa seria), reage de forma diferente, tem que ser mais fluente, porque não temos a referência que é o Cristiano", escreveu numa publicação no Instagram.

