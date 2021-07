José Fonte prolonga ligação ao Lille até 2022

Bernardo Monteiro Hoje às 18:11 Facebook

O internacional português José Fonte renovou contrato com os campeões franceses do Lille até ao final de 2022.

Aos 37 anos, Fonte vai partir para a quarta temporada a defender as cores do Lille e tem ganho tanta preponderância com o passar dos anos que já é o capitão de equipa.

Na temporada passada foi um dos esteios defensivos da equipa, onde também atuam os portugueses Renato Sanches e Xeka, tendo sido até eleito para o onze do ano da Ligue 1 depois de realizar 43 partidas e marcar três golos.

Já na fase final da carreira, José Fonte tem um vasto currículo, sendo que a melhor fase aconteceu já depois de ter cumprido 30 anos, quando foi chamado para a seleção portuguesa, depois de se afirmar como um dos jogadores mais importantes do Southampton.

Além deste clube inglês, o defesa central passou por Sporting B, Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira, Estrela da Amadora, Crystal Palace (Inglaterra), West Ham (Inglaterra) e Dalian Pro (China).

