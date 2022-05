José Fonte renova com o Lille até 2023

O internacional português José Fonte renovou contrato com o Lille até 2023. O defesa central chegou ao clube francês em 2018/19.

A extensão do vínculo com o Lille será de mais uma temporada, uma vez que o jogador de 38 anos tinha contrato até 2022, e é a forma de o Lille premiar as boas exibições de Fonte, que até é um dos capitães de equipa e participou em 48 jogos, em 2021/22.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LOSC (@losclive)

Assim, o defesa vai para a quinta temporada no emblema francês, depois de passagens por Sporting B, Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira, Estrela da Amadora, Crystal Palace, Southampton, West Ham e Dalian Pro (China).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LOSC (@losclive)