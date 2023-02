José Gomes: "Ainda estou um pouco exaltado pela forma como entrámos na segunda parte"

O treinador do Marítimo, José Gomes, lamentou a forma como a equipa insular entrou na segunda parte do jogo com o F. C. Porto.

"O responsável sou eu, as decisões são minhas e fui eu que escolhi a equipa. Sou responsável, mas temos de cobrar pelo momento em que estamos. Ainda estou um pouco exaltado pela forma como entrámos na segunda parte. Nada justificava alterar o plano de jogo nem foram dadas instruções para tal. Faltou-nos ter a mesma intensidade nos momentos de pressão. As equipas grandes fazem golos com meias oportunidades. Houve coisas que não gostei, outras que gostei muito na primeira parte e algumas de que gostei nos minutos finais. Mas tenho a certeza de que as coisas de que não gostei não vão voltar a acontecer", começou por dizer José Gomes, analisando ainda a expulsão de Pablo.



"Ainda não vi os lances dos cartões amarelos ao Pablo. O quarto árbitro disse-me que no primeiro amarelo nem era falta. É difícil ser árbitro, não vou comentar. Acabámos por nem tirar vantagem da superioridade numérica porque ficámos também com dez jogadores. Onze contra onze estivemos melhor e dez contra dez, o F. C. Porto esteve melhor", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), esta quarta-feira, o Marítimo, na Madeira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Wendell e Galeno marcaram os golos de um encontro que teve quatro expulsões na primeira parte. Com este resultado, a equipa azul e branca passou a somar 42 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois em relação ao Sporting de Braga, de visita Alvalade ainda esta quarta-feira. Já Marítimo é 17.º, com 13 pontos.