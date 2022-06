José Gomes: "Construí uma carreira para ter uma oportunidade num grande"

José Pedro Gomes Hoje às 17:28 Facebook

Treinador está de volta a Espanha para treinar o Ponferradina, equipa do segundo escalão.

Aos 51 anos, José Gomes está de volta ao futebol europeu, para abraçar um desafio ao comando do Ponferradina, no segundo escalão espanhol. O treinador natural de Matosinhos mantém objetivos mais ambiciosos para a carreira, mas acredita que está a semear oportunidades para o futuro, que poderão passar por um dos grandes em Portugal. Em entrevista ao JN, abordou a sua carreira e fez uma análise ao campeonato nacional e às vendas milionárias feitas neste defeso por F. C. Porto e Benfica.

Como surgiu o convite de regressar ao futebol espanhol?

Através da semente que deixámos quando estivemos no Almería. As pessoas do Ponferradina lembravam-se da qualidade de jogo que pusemos em prática. Foi tudo de forma simples e à moda antiga, com o clube a contactar-nos diretamente, depois de terem recolhido informações. É gratificante saber que deixámos uma marca por onde passámos.