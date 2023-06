José Gomes deixa Marítimo: "É um aperto no coração que não sai"

Rui Almeida Santos Hoje às 09:43 Facebook

José Gomes confirmou a saída do comando técnico do Marítimo, que desceu à Liga 2 depois de 38 anos consecutivos no principal escalão do futebol português.

Em entrevista à "RTP Madeira", José Gomes diz sentir "um aperto no coração" pela despromoção do Marítimo à Liga 2. "É realmente um aperto, pelas pessoas e por aquilo que sei que eles estão a sentir, que não sai. Só posso comparar à morte de um familiar próximo", confessou.

O treinador aponta a "erros, más decisões, desconcentrações, deslizes e incompetência" como explicação para a temporada difícil dos insulares, que culminou com a queda ao segundo escalão do futebol nacional, consumada nos play-off frente ao terceiro classificado da Liga 2, o Estrela da Amadora, na decisão por grandes penalidades.

"A responsabilidade no rendimento de uma equipa é como um bolo. Existem fatias para todos. Por muito que me tivesse custado, eu comi a minha parte. Sou responsável pelo que aconteceu", assumiu José Gomes, que somou sete vitórias nos 23 jogos em que comandou o Marítimo na última temporada.