José Gomes deixa o comando técnico do Académico de Viseu

O emblema viseense comunicou, através das redes sociais, ter rescindido com José Gomes por mútuo acordo e "com efeitos imediatos".

A decisão dos responsáveis do Académico de Viseu vem no seguimento do péssimo momento de forma que a equipa atravessa, pois nos últimos seis jogos apenas somou um ponto (0-0 com o Vilafranquense).

O momento que terá selado o despedimento de José Gomes terá sido a pesada derrota sofrida com o Nacional, em casa (1-4), que deixa o emblema de Viseu no 13.º lugar da classificação, com 17 pontos.

Assim é quebrada uma ligação que já durava desde março de 2021.

No final do comunicado o Ac. Viseu agradeceu "o profissionalismo e dedicação com que sempre desempenhou as suas funções" e desejou "as maiores felicidades profissionais" a José Gomes.

No próximo embate, para a Liga 2, defrontam o Penafiel, que curiosamente também rescindiu com o treinador Pedro Ribeiro.