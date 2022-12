JN/Agências Ontem às 22:47 Facebook

José Gomes é o novo treinador do Marítimo, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga portuguesa de futebol, sucedendo no cargo a João Henriques.

O técnico, de 52 anos, regressa ao emblema insular após ter orientado a equipa na temporada 2019/20 e é o terceiro treinador do Marítimo na presente temporada, depois de João Henriques e Vasco Seabra.

O treinador natural de Matosinhos encontra a equipa na 17.ª e penúltima posição da I Liga, em zona de descida direta, com apenas seis pontos somados.

O Marítimo lembra que o técnico "já conduziu o 'leão' do Almirante Reis até águas tranquilas", referindo-se à conquista da manutenção na temporada 2019/20.

O 'timoneiro' ingressou no emblema insular pela primeira vez em 14 de novembro de 2019, igualmente numa paragem das competições, para suceder a Nuno Manta Santos, encontrando a equipa na 14.ª posição, com 11 pontos.

José Gomes realizou 24 jogos na mesma temporada (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) e terminou a I Liga em 11.º, com 39 pontos, alcançando a manutenção no patamar mais alto do futebol português.

Após deixar o emblema madeirense seguiu para a II Liga espanhola para orientar o Almería, onde treinou Darwin Núñez, seguindo-se uma experiência nos sauditas do Al Taawon, tendo, por último, regressado ao segundo escalão espanhol para liderar o Ponferredina, onde pediu demissão do cargo em novembro último, cinco meses após ter assumido a posição.

O novo treinador maritimista vai já orientar o treino de quinta-feira, previsto para as 10:00, no Complexo Desportivo da Ribeira Brava, estando a apresentação oficial marcada para as 16:00 no Estádio do Marítimo.