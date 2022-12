José Gomes: "É uma honra estar novamente aqui"

Na apresentação do terceiro treinador do Marítimo desta temporada, José Gomes mostrou orgulho em voltar a um clube que bem conhece e no qual acredita existir "qualidade suficiente" para reverter a má fase. O novo técnico acredita que a permanência na Liga é um objetivo tangível.

O Marítimo segue na penúltima posição no principal escalão do futebol português, com apenas seis pontos.

"É uma honra estar novamente aqui. O Marítimo é muitíssimo maior enquanto clube do que eu como treinador. É extremamente prestigiante estar aqui. Sabemos que vai ser duro, vai ser difícil. Contudo, pela análise que fizemos do plantel, existe qualidade suficiente para revertermos esta situação, por isso, o sentimento que existe é de otimismo. Podemos ter mais ou menos reforços, mas a solução passará sempre pelo atual plantel. Sinto um orgulho muito grande por confiarem a mim esta tarefa", afirmou José Gomes.

Após orientar o primeiro treino, o terceiro treinador do emblema madeirense em 2022/23, depois de Vasco Seabra e João Henriques, ficou satisfeito com os sinais que a equipa deu.

"Encontrei na maioria deles alguma desconfiança, pois na perspetiva deles é mais uma mudança. Contudo, pela energia que vi no treino, acho que se justifica o sentimento de otimismo que tenho. Agora há que alimentar isso e transformar essa energia em resultados. Podemos estar aqui a falar um mês inteiro. Contudo, o que interessa é resolver os problemas lá dentro do relvado", conclui José Gomes.