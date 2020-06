José Gomes: "Lage não perdeu valor nem competência"

JN Hoje às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a vitória do Marítimo diante do Benfica (2-0), José Gomes, treinador dos insulares, comentou a situação de Bruno Lage e destacou o trabalho feito pelo colega de profissão no comando técnico dos encarnados.

"O Bruno Lage entrou na equipa principal com um Benfica no quarto lugar, a sete pontos do F. C. Porto e terminou em primeiro, com uma vantagem de dois pontos sobre o segundo classificado. Fê-lo com todo o mérito e competência e toda a gente viu como a equipa jogava. Esse treinador é o mesmo, não perdeu competência ou valor, mas a nossa vida é cruel e muitas vezes ingrata. Estamos dependentes do resultado que acontecem e muitas vezes não tem nada a ver com o trabalho do treinador", disse José Gomes após a vitória frente ao Benfica.

O treinador dos insulares aproveitou ainda para elogiar o desempenho dos jogadores maritimistas.



"Sem dúvida, é um resultado importante, três pontos que entram muitíssimo bem. Já tivemos muitos jogos que devíamos ter tido o sabor que temos agora e por uma razão ou outra não convertemos o que fizemos em vitórias. Hoje abordámos o jogo com um plano realista e pragmático, tentando fechar aquilo que é mais forte no Benfica", afirmou.