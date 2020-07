José Gomes sai do Marítimo para treinar o Almería

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

O treinador José Gomes deixou o Marítimo e vai assumir o comando do Almería, do qual sai Mário Silva, depois do quarto lugar da 2.ª Liga espanhola, revelou esta segunda-feira a agência EFE, citando fontes próximas do clube.

O treinador, de 49 anos, natural de Matosinhos, rende o compatriota Mário Silva e prepara-se para disputar o play-off de acesso ao principal escalão com o clube andaluz, que, juntamente com o Marítimo, ainda não confirmou a mudança de José Gomes.

José Gomes será o terceiro treinador português a orientar o Almería esta época, pois também Pedro Emanuel conduziu os destinos do clube espanhol no início da época.

Após treinar Rio Ave, Desportivo das Aves, Moreirense, União de Leiria e Paços de Ferreira, José Gomes regressou a Portugal em novembro de 2019 para substituir Nuno Manta Santos no Marítimo, no qual fez 24 jogos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) e terminou a Liga em 11.º, com 39 pontos.

Trata-se de um regresso de José Gomes a Espanha, já que esteve no Málaga na época 2010/11, como adjunto de Jesualdo Ferreira, com quem trabalhou também no F. C. Porto, Benfica e Panathinaikos.

Pelo estrangeiro, o técnico conta ainda com passagens pela Inglaterra (Reading), Arábia Saudita (Al Taawon e Al-Ahli Jeddah), Emirados Árabes Unidos (Baniyas) e Hungria (Videoton).