José Gomes: "Sentimento claro de que o Benfica é muito melhor do que nós"

O treinador do Marítimo elogiou a equipa encarnada e considerou que os madeirenses conseguiram condicionar o Benfica em alguns momentos do jogo.

"Sentimento claro de que o Benfica é muito melhor do que nós. Já sabíamos antes. Está uma equipa muito competente em todos os momentos. Tentámos condicionar e conseguimos, sobretudo na primeira parte, em que pressionámos e eles não conseguiram sair a jogar, mas ao mínimo erro, com a qualidade técnica dos jogadores do Benfica, quando conseguiam sair de pressão, descobriam sempre uma forma de criar algum perigo próximo da nossa área. Parabéns ao Benfica. Tentámos. Estou convencido de que, na próxima época, na primeira divisão, o Marítimo-Benfica vai ter um estádio com muitíssimo mais camisolas do Marítimo, porque o espírito desta gente tem de ajudar a transformar este estádio num verdadeiro caldeirão", começou por dizer José Gomes, abordando, ainda, a luta dos madeirenses pela permanência.

"À medida que as jornadas vão passando, as oportunidades e as probabilidades vão diminuindo. Agora, não podemos é esperar e acho que ninguém estava à espera de contar, no jogo do Benfica, com três pontos garantidos. Tentámos, mas era um jogo difícil", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), este domingo, o Marítimo em jogo da 24.ª jornada da Liga. Neres, com um bis, e João Mário marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz restabeleceu os oito pontos de diferença para o segundo classificado, o F. C. Porto, somando agora 65. Já o Marítimo sofreu a segunda derrota consecutiva e é 16.º, em lugar de play-off de permanência, com 16.