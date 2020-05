JN Hoje às 16:12 Facebook

José Manuel Neves foi eleito, na noite de quinta-feira, presidente da A. F. Porto, sucedendo no cargo a Lourenço Pinto.

Vice-presidente no mandado anterior, o novo timoneiro da maior associação de futebol do país foi o único a apresentar-se a escrutínio, tendo sido eleito com 962 votos a favor (95,9 por cento), 38 contra (3,8%) e três nulos (0,3%).

A tomada de posse dos órgãos sociais está agendada para esta sexta-feira.