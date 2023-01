José Manuel Neves: "Espero que este estudo pioneiro seja útil para um melhor futuro"

Na cerimónia de apresentação dos resultados do estudo "Raio-X", o presidente da A. F. Porto, José Manuel Neves destacou a importância deste projeto na evolução do futebol não profissional.

"Hoje é um dia importante para o futebol não profissional. A A. F. Porto notou que havia uma falha no conhecimento das centenas de clubes que trabalham no futebol não profissional. Sentimos necessidade de ouvir os nossos clube e aproximarmo-nos de quem anda no terreno para conhecermos as suas limitações e obstáculos. São estas as pessoas que ajudam a fazer crescer a indústria que move mais de dez milhões de euros, por ano" começou o líder máximo da associação que rege o futebol portuense.

O "Raio-X" analisou as respostas de 143 clubes da A. F. Porto, que se traduz em 90% de aderência, sendo dados que atestam o sucesso do projeto.

"A taxa de resposta dos clubes foi de 90% e é um número que nos orgulha e ultrapassa as expectativas, legitimando os resultados deste estudo. Esta é uma verdadeira resposta do futebol distrital, do distrito do Porto, afirmando que está vivo e que se recomenda", disse José Manuel Neves.

Em jeito de conclusão, o presidente deixou um pedido.

"Espero que este estudo pioneiro em Portugal, sobre o futebol não profissional, seja útil para um melhor futuro. Foi provado que não há desporto sem autarquias. Peço-vos que continuem na senda de ajuda aos nosso clubes. Sem vós não é possível ter um melhor futebol", concluiu.