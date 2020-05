José Manuel Neves tomou posse como presidente da A. F. Porto

JN Hoje às 21:26 Facebook

José Manuel Neves foi empossado, esta sexta-feira ao final da tarde, como novo presidente da A. F. Porto, após vencer as eleições realizadas no dia anterior, sucedendo a Lourenço Pinto no cargo.

Natural de São Pedro de Vale do Conde, Mirandela, o administrador do Santander Assetmanagement, de 65 anos, está na maior associação de futebol do país desde 1987/88, tendo feito parte do Conselho Jurisdicional (atualmente Conselho de Justiça), do Conselho Fiscal (do qual foi presidente após o falecimento de Pôncio Monteiro) e foi vice-presidente da Direção.

"Quero agradecer o trabalho do dr. Lourenço Pinto do falecido Adriano PInto e quero continuar o engrandecimento desta grande associação, torná-la mais moderna e continuar o bom trabalho feito até agora", afirmou o novo presidente no discurso após a tomada de posse, acrescentando que a formação terá uma grande importância neste mandato, porque "sem formação não se fazem os homens de amanhã".

O candidato único às eleições já tinha assumiu publicamente o orgulho de ter contribuído para a construção de uma associação exemplar e apontado como grande objetivo do mandato de quatro anos a construção de uma Academia da Associação, ainda sem local definido, mas que conceda às seleções portuguesas e aos árbitros as condições necessárias para treinarem a alto nível.

Os restantes órgãos sociais serão liderados por José Ricardo Gonçalves (Mesa da Assembleia Geral), Américo Araújo (Conselho Fiscal), José Joaquim Almeida Lopes (Conselho de Justiça), Vítor Carvalho (Conselho Técnico), Celestina Maia (Conselho de Disciplina) e Carlos Carvalho (Conselho de Arbitragem, que preside desde 1994).

A A. F. Porto tem 400 filiados, mais de 35 mil atletas, cinco mil treinadores, 400 árbitros e organiza mais de mil jogos por semana.