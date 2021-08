José Maria Pazos é o novo treinador de futsal do Benfica

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação do treinador espanhol José Maria Pazos, conhecido por Pulpis, para a equipa de futsal, na qual substituirá Joel Rocha, cuja saída foi comunicada ainda em junho.

"José Maria Pazos Mendéz, mais conhecido no mundo do futsal por Pulpis, é o novo treinador do Sport Lisboa e Benfica. Tem 47 anos e é um dos mais conceituados técnicos da modalidade", indicam as águias no site oficial.

O treinador chega à Luz depois de 14 anos fora de Espanha, os últimos dos quais à frente da seleção da Tailândia, depois de ter orientado também o Vietname e o Uzbequistão, e, num primeiro momento, a equipa tailandesa, que reassumiu mais tarde.

"Para mim, é um enorme prazer fazer parte de um clube tão grande como o Benfica, da família benfiquista, que espero que seja minha durante muito tempo. Agradecer ao Fernando [Tavares] e ao Gonçalo [Alves] pela confiança depositada em mim e em todo o staff", disse o técnico hoje na apresentação.

O Benfica lembra ainda que Pulpis começou a carreira de treinador em 1996/97 no Santiago Futsal, no qual permaneceu até 1997/98, seguindo-se vários clubes espanhóis até à primeira saída, em 2003/04, para treinar os croatas do Orkan Zagreb, antes de regressar, para mais duas épocas na Liga espanhola.

Pulpis é o primeiro treinador do Benfica após Joel Rocha, que esteve no clube nas últimas sete épocas, período em que conquistou dois campeonatos, com forte domínio do Sporting, que foi campeão europeu em 2018/19 e 2020/21.