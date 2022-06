JN Hoje às 22:24 Facebook

Duelo entre treinadores portugueses irá acontecer no campeonato do Irão, depois de Sá Pinto ter assinado pelo Esteghlal, campeão em título. Sepahan ficou no terceiro posto.

Depois de passagem pelo Al Hilal da Arábia Saudita, José Morais ruma ao Irão. O técnico de 56 anos assinou contrato com o Sepahan por três temporadas.

O emblema de Isfahan concluiu a temporada passada no terceiro posto do campeonato, com 56 pontos, menos 12 que o Esteghlal, agora liderado por Sá Pinto.