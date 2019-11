José Moreira e Marisa Barros vencem meia maratona "exigente" em Famalicão

Delfim Machado Hoje às 14:17 Facebook

Os atletas José Moreira (Sporting C.P.) e Marisa Barros (S.C. Salgueiros) venceram, este domingo de manhã, a 6ª Meia Maratona de Famalicão, organizada pelo Município famalicense e pela Run Porto. O percurso era exigente, mas o apoio do público motivou os atletas.

Entre os mais de 2000 participantes da meia maratona, o primeiro a cortar a meta foi José Moreira. O atleta do Sporting completou a prova em uma hora, seis minutos e 39 segundos "de muito frio e muita humidade", denotou, no final. Em 2015, José Moreira tinha ficado em segundo lugar e a procurada vitória foi mesmo alcançada este ano.

A ajuda veio do apoio do público, que esteve presente ao longo de quase todo o percurso de 21 quilómetros, acrescentou o sportinguista: "A prova não é fácil, o percurso é muito exigente, mas temos o público que nos ajuda, estou feliz por ter corrido bem". O segundo lugar foi de João Antunes (01:06:43), do C.D.S. Salvador do Campo, e o terceiro do atleta Tiago Costa (01:06:47), sem clube.

Com o tempo de uma hora, 16 minutos e 26 segundos terminou Marisa Barros, a primeira atleta feminina a cortar a meta. Esta foi a primeira vez que esta atleta do Salgueiros participou na prova famalicense e o destaque também vai para o apoio do público: "Gostei das pessoas nas ruas, mesmo na parte em que a gente sai do centro tivemos muito apoio por isso devo voltar". Em segundo e terceiro lugar, no feminino, ficaram duas atletas do S.C. Braga, Jéssica Pontes (01:20:40) e Diana Almeida (01:21:22).

A 6ª Meia Maratona de Famalicão começou às 10 horas na avenida do Brasil e terminou junto ao parque de estacionamento do Citeve, sob frio, vento e ameaça de chuva. Paulo Cunha, o presidente da Câmara de Famalicão, completou a prova numa hora e 36 minutos.

"Queria deixar aqui uma palavra de gratidão a todos os famalicenses que ao longo do percurso estiveram a encorajar, a apoiar, a estimular, a felicitar quem corria, bem como a todos os que organizaram, como as forças de segurança e aos bombeiros, porque quanto mais confortáveis e estimulados nos sentimos, melhor é a nossa performance", agradeceu o autarca.

De destacar, ainda, o cariz internacional do evento. Entre os 2000 atletas da mini e meia maratona havia 16 nacionalidades estrangeiras presentes, o que satisfaz quem organiza. Para Paulo Cunha, isto "é o corolário do caráter internacional do concelho". Já Jorge Teixeira, diretor da Run Porto, constata que esta presença "traduz a dinâmica imprimida na promoção do evento a nível internacional e a confiança que os estrangeiros depositam".