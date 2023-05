José Mota acompanha Farense no regresso à Liga

JN Hoje às 13:57 Facebook

José Mota, técnico que conduziu o Farense de regresso à Liga, vai continuar a orientar a equipa na próxima temporada, depois de ter renovado até 2024 pelo emblema algarvio.

Contratado em fevereiro, para substituir Vasco Faísca no cargo de treinador, José Mota levou o Farense de volta à Liga, duas épocas após ter sido despromovido à Liga 2.

O bom trabalho realizado pelo técnico, que somou 11 vitórias em 15 jogos, valeu-lhe a renovação, até ao final da próxima temporada, do contrato que o liga aos algarvios.

"Quero agradecer ao presidente, João Rodrigues, ao Zé Luís e a toda a administração por todo o apoio que nos deram durante a época, assim como a todos os farenses que nos apoiaram incondicionalmente, sendo essenciais para o nosso sucesso", reagiu José Mota, que se mostrou "muito feliz com a renovação do contrato".

"Era o que ambas as partes desejavam, o que facilitou bastante as negociações. Da minha parte e da equipa técnica prometemos muito trabalho, empenho e humildade. Espero continuar a ter a vossa confiança para o futuro e que juntos consigamos fazer do Farense um clube de primeira", concluiu.