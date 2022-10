José Mota estreia-se com derrota à frente do Paços de Ferreira

JN Hoje às 17:34 Facebook

Depois da troca de treinador, os castores foram derrotados pelo Famalicão e averbaram a oitava derrota na Liga à décima jornada.

O Famalicão saiu por cima do duelo de aflitos (2-1) e deixou o Paços de Ferreira ainda mais afundado na classificação.

Este sábado, na estreia de José Mota no comando técnico, os pacenses sofreram a oitava derrota e, após dez jornadas disputadas, continuam sem ganhar no campeonato e no penúltimo lugar, cada vez mais longe do primeiro que garante a permanência.

Nigel Thomas assinou o golo que, na altura, garantiu o empate ao Paços de Ferreira, mas Francisco Moura, logo no início da segunda parte, devolveu a vantagem ao Famalicão (Kadile fez o 1-0) e garantiu os três pontos para a equipa de João Pedro Sousa.