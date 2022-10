José Mota: "Temos de perceber o que é jogar à Paços"

No jogo de abertura da 11.ª jornada, o Paços de Ferreira, de José Mota, recebe o Marítimo, num duelo do fundo da tabela. Ambas as equipas somam apenas dois pontos e o treinador pacense quer que a equipa sinta a mística do clube para inverter este ciclo negativo

"Temos de pensar em vencer. Jogamos no nosso estádio e isso tem de ser uma força anímica muito forte. Temos de perceber onde estamos inseridos, o que é jogar à Paços. Tentar que isso seja interiorizado. Quanto mais soubermos da história do clube, mais bem preparados ficamos", disse José Mota.

Paços de Ferreira e Marítimo são as únicas equipas nesta edição da Liga que ainda não venceram e José Mota acredita que, mais do que fazer alterações estruturais à equipa, é preciso fazer os jogadores entender a importância de defender bem.

"Temos de reforçar o aspeto anímico e o que sentimos que temos de melhorar. Muitas vezes não é retirar jogadores que vai fazer com que as coisas melhorem, devemos é tentar perceber onde errámos. Temos de os fazer ver o que não esteve bem. Não queremos sofrer golos em todos os jogos, pois perde-se mais vezes quando isso acontece. É essa a mensagem que temos de introduzir", concluiu.

O Paços de Ferreira recebe o Marítimo, no Estádio Capital do Móvel (20.15 horas), com arbitragem de André Narciso. Nio segundo jogo à frente dos castores, José Mota conta com os regressos de Matchói e Gaitán, mas terá de deixar de fora Vekic e João Vigário, ambos por lesão.