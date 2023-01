José Mourinho: 60 anos de uma vida muito especial

António M. Soares Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Sucesso no F. C. Porto abriu-lhe as portas para uma carreira sem fronteiras na Europa.

Na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro, José Mourinho festeja 60 anos e não há adepto de futebol que não reconheça nele uma figura incontornável do desporto rei. Com mais de 22 anos de carreira como treinador principal e 26 títulos coletivos e seis individuais, o treinador sadino ultrapassou a fasquia dos mil jogos na carreira, em setembro de 2021, ao serviço do Roma. Este domingo faz o 1076.º jogo contra o Spezia, somando até lá 678 vitórias, 215 empates e 182 derrotas, ou seja, 63% de triunfos, 20% de empates e 17% de desaires.

Ao primeiro título nacional alcançado pelo F. C. Porto, em 2002/03, somou páginas históricas sucessivas. A primeira em Sevilha com a conquista da Taça UEFA contra o Celtic. A seguir veio a caminhada para o triunfo na Liga dos Campeões marcada pela eliminação do Manchester United (1-1), em Old Trafford, com um golo de Costinha, que levou Mourinho a sair do banco, numa correria mítica, para festejar um golo histórico. Segue-se uma vitória sobre o Deportivo, nas meias-finais, com um golo de Derlei, no Riazor, antes da chegar à final da Champions de Gelsenkirchen onde venceu o Mónaco (3-0).