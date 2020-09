José Mourinho acredita que Zidane ficou feliz pela saída de Bale

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

O treinador português José Mourinho acredita que o colega do Real Madrid, Zinedine Zidane, ficou feliz pela saída de Gareth Bale, tal como ele com a vinda do galês para o Tottenham, e confia que este permanecerá muito tempo nos "spurs".

"Não falei com Zidane, mas acho que está feliz por Bale ter partido e eu estou feliz por ele estar aqui. Bale está feliz por estar no Tottenham. Espero que no final da época todos estejam felizes e que fique connosco. Ele está muito feliz e a felicidade é muito importante na vida e no futebol. A minha experiência diz-me isso. Ele ainda vai demorar a jogar, mas estamos a trabalhar para isso", disse José Mourinho, em conferência de imprensa.

O internacional galês, que chegou na semana passada ao Tottenham, proveniente do Real Madrid, onde não jogava e era conhecido o relacionamento difícil com o treinador dos merengues, o francês Zinedine Zidane, tem um contrato válido até ao próximo Verão, mas Mourinho confia que continuará no clube além desse prazo.

"Ele sabe que é um jogador de que eu gosto, mas também sabe que o melhor para ele é jogar. Não jogará por ser o Gareth Bale, jogará porque irá demonstrar que o merece", acrescentou o técnico português.

Os rumores acerca da saída de Dele Alli do Tottenham têm-se multiplicado, sobretudo depois deste não ter feito parte das opções de Mourinho nos primeiros jogos da época, mas o técnico português não só expressou o desejo de que o jogador permaneça nos "spurs" como está convencido de que assim será.