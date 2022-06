José Mourinho apontado ao PSG e Dybala leva nega em Inglaterra

JN Hoje às 21:38 Facebook

O treinador português foi apontado ao comando técnico do PSG e o Tottenham acabou por desistir de contratar Dybala perante as exigências do jogador. Em Portugal, o Famalicão anunciou a chegada de Théo Fonseca.

Famalicão: O avançado Théo Fonseca assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. O jogador luso-francês, de 21 anos, chega do Felgueiras 1932, da Liga 3, pelo qual marcou 15 golos em 28 jogos, números que o levaram a ser eleito a revelação da prova na última temporada. "Acredito que este seja o passo ideal para continuar o meu processo evolutivo, com a certeza de que tudo farei para ajudar a equipa do Famalicão a obter os objetivos", disse Théo.

Sporting: Samuel Lino vai ser reforço do Atlético de Madrid - ainda não é oficial mas em Espanha garantem que o negócio vai render cerca de 6,5 milhões de euros ao Gil Vicente - e, segundo o "Mundo Deportivo", tanto o Sporting como o Fenerbahçe de Jorge Jesus estarão atentos à situação do jogador brasileiro de 22 anos, estando a tentar a cedência do avançado.

PSG: O campeão francês estará interessado na contratação de José Mourinho para o comando técnico. Segundo o jornal "Telegraph", o treinador português, atualmente na Roma e que recentemente conquistou a Liga Conferência, é um dos favoritos para render Mauricio Pochettino. Segundo a mesma publicação, ter o "Special One" no PSG é um pedido expresso de Luís Campos, conselheiro desportivo dos parisienses, que mantém uma grande relação com Mourinho desde que trabalharam juntos no Real Madrid.

Juventus: Depois de terminar contrato com a equipa de Turim, Dybala tem o futuro indefinido. O Inter de Milão tem sido apontado como o principal interessado mas, em Inglaterra, também se fala no interesse do Tottenham. Só que, de acordo com o jornal "Daily Mail", as exigências salariais do argentino - 320 mil euros por semana - levaram os "spurs" a desistir na contratação do atleta.

Atlético de Madrid: O jornal "AS" garante que, além de estarem atentos a Darwin, os "colchoneros" também têm Raúl de Tomás, jogador do Espanhol que também passou pelo Benfica, bem referenciado para o lugar de Luis Suárez, que terminou o percurso no clube. O jogador do Espanhol, de 27 anos, foi o melhor marcador da La Liga, com 17 golos, a par de Vinícius Júnior e Iago Aspas.