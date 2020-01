José Mourinho: "Bruno Fernandes vem para o Man. United ou não?"

Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho protagonizou mais um momento caricato numa conferência de imprensa, depois da vitória do Tottenham frente ao Norwich. Desta vez, o tema foi Bruno Fernandes.

A conferência de imprensa após a vitória do Tottenham contra o Norwich por 2-1, ficou marcada por uma intervenção de José Mourinho. O Tottenham não vencia para a Premier League há quatro jogos e o Special One estava bem-disposto depois do regresso aos triunfos.

Mourinho soube que um jornalista presente na sala esteve em Portugal a acompanhar uma possível transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United e abordou-o da seguinte forma: "Afinal Bruno Fernandes vem para o Manchester United ou não?"