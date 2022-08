José Mourinho, Bruno Lage e Marco Silva recebem reforços importantes

JN Hoje às 13:38 Facebook

Mady Camara, Sasa Kalajdzic e Willian estão a caminho de Roma, Wolverhampton e Fulham, respetivamente, aumentando o leque de opções à disposição de José Mourinho, Bruno Lage e Marco Silva. O Tottenham, adversário do Sporting na Champions, agarrou Romero e o Atlético de Madrid, que integra o grupo do F. C. Porto, está perto de garantir o lateral esquerdo Sergio Reguilon.

Boavista: Os axadrezados oficializaram a chegada de Ibrahima Camará, médio do Moreirense, que assinou até 2026 pelas "panteras". O jogador, de 23 anos, despediu-se do clube de Moreira de Cónegos numa publicação nas redes sociais. "Gratidão e carinho é o que sentirei sempre por este símbolo e adeptos. Saio mais homem e mais jogador", escreveu.

Chelsea: Os londrinos continuam esperançados em recrutar o avançado gabonês Aubameyang ao Barcelona. Em sentido contrário, o lateral esquerdo Marcos Alonso é pretendido na Catalunha, interesse que pode ajudar a desbloquear a situação.

Tottenham: O defesa central argentino Cristian Romero assinou até 2027 pelos "spurs". O jogador, de 24 anos, esteve cedido pelo Atalanta, na época passada, tendo convencido os londrinos a pagar 50 milhões de euros pela sua contratação em definitivo.

Wolverhampton: Bruno Lage prepara-se para receber um reforço para o ataque. Sasa Kalajdzic já se encontra em Inglaterra para cumprir os exames médicos e deve ser anunciado em breve pelos "Wolves". O ponta de lança chega à Premier League oriundo do Estugarda, da Bundesliga.

Fulham: Poucas semanas após ter rescindido com o Corinthians, de Vítor Pereira, Willian comprometeu-se com o Fulham, da Premier League, até ao final da época. O atacante brasileiro, de 34 anos, torna-se num reforço importante para Marco Silva.

Atlético de Madrid: Sergio Reguilon é esperado, hoje, na capital espanhola para efetuar os habituais exames médicos que antecedem a oficialização de cada negócio. O lateral esquerdo, internacional espanhol, é cedido pelo Tottenham até ao final da temporada.

Roma: Mady Camara é o eleito para suprir a ausência de Wijnaldum, que se lesionou com gravidade e é baixa para os próximos meses. O médio do Olympiacos, de 25 anos, tinha sido colocado na órbita do F. C. Porto, em junho deste ano, mas vai mudar-se para a capital romana para reforçar o plantel comandado por José Mourinho.

Sampdoria: Harry Winks, médio inglês, de 26 anos, está em trânsito para a Serie A, para reforçar a Sampdoria. O jogador do Tottenham apenas aguarda pela resolução de algumas questões relacionadas com o seu passaporte para poder viajar para Itália.

PSG: A mudança de Fabian Ruiz para Paris está perto de ficar fechada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Nápoles aceitou vender o passe do médio espanhol por um valor a rondar os 23 milhões de euros. Ruiz deve assinar até 2027 pelo campeão francês.