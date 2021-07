Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho publicou um vídeo na sua conta de Instagram a festejar a vitória de Jorge Fonseca nos Jogos Olímpicos, após o judoca ter conquistado a medalha de bronze.

O treinador da AS Roma assistiu ao combate com os adjuntos e não guardou a emoção. "Ganda Fonseca Ganda Tuga", escreveu Mourinho, mostrando que está orgulhoso do judoca português.