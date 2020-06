José Mourinho contra Bruno Fernandes no regresso da Premier League

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:35 Facebook

Duas das maiores referências portuguesas a atuar na Liga inglesa entram esta sexta-feira em campo, naquele que será o regresso de José Mourinho e Bruno Fernandes à competição. O Tottenham recebe o Manchester United, com ambas equipas a ter os mesmos objetivos: terminar em lugar de acesso às competições europeias.

O Tottenham encontra-se no oitavo lugar da Premier League com 41 pontos e está na luta por uma classificação que garanta o acesso às competições europeias. Para isso, terá de terminar a época em grande e conseguir ultrapassar os Wolves de Nuno Espírito Santo e a equipa sensação Sheffield United.

A equipa comandada por José Mourinho já não vence há seis jogos para todas as competições, já foi eliminada da Liga Europa e da Taça de Inglaterra. O técnico terá uma tarefa difícil, mas vai ter reforços de peso para esta fase do campeonato.

A época dos "Spurs" foi marcada pelas inúmeras lesões, sendo que as mais graves foram as de Harry Kane, Heung-Min Son e Sissoko. Mourinho já terá à sua disposição Kane e Son, mas não terá o médio Dele Alli, que se encontra suspenso. Os defesas Foyth e Tanganga estão lesionados, assim como o ponta-de-lança Troy Parrott.

O Manchester United ainda sonha com uma possível ida à Liga dos Campeões. Encontra-se no quinto lugar, que dá acesso direto à Liga Europa, a três pontos do quarto classificado Chelsea. Contudo, devido à incerteza da situação do Manchester City com a UEFA, a equipa de Bruno Fernandes poderá classificar-se para a prova milionária mesmo terminando no quinto lugar.

A equipa estava em boa forma até à paragem do campeonato, tendo ganho seis dos nove jogos em que Bruno Fernandes participou. Com a vitória frente ao Derby County, os "red devils" apuraram-se para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra. A passagem aos "quartos" da Liga Europa também parece garantida, após uma vitória sobre o Lask Linz por uns expressivos 5-0.

Bruno Fernandes teve impacto imediato após a transferência em janeiro para o clube, proveniente do Sporting. O médio já marcou três golos e completou quatro assistências em apenas nove jogos, ajudando a equipa a dar um salto qualitativo, e tem vindo a recolher elogios do treinador, Solskjaer, e dos adeptos. Um dos motivos que pode contribuir para a equipa ter mais qualidade de jogo será o regresso de Pogba após lesão. O francês que custou 105 milhões de euros em 2016 poderá ser uma companhia de luxo para Bruno Fernandes no meio campo.

José Mourinho e Bruno Fernandes estão de volta à ação quase três meses depois. O encontro realiza-se esta sexta-feira e tem hora marcada para as 20.15 horas.