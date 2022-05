José Mourinho deixa recado à arbitragem

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Após as críticas de José Mourinho no final do jogo em Florença, com a Fiorentina, o árbitro Luca Banti, responsável pelo VAR nessa partida, foi suspenso e não apitará mais até final da temporada. O treinador português já reagiu a essa suspensão

"Estamos cansados de ver os árbitros castigados. Suspendê-los quer dizer que admitem os erros, mas quem é que irá devolver os pontos que nos tiraram?", questionou o português durante o lançamento da partida com o Veneza, para a 37.ª jornada da Serie A.

Questionado sobre o facto de a presença na final da Liga Conferência da Europa poder tirar o foco das duas jornadas que faltam do campeonato, o técnico foi pragmático na resposta.

"Penso que a final da Liga Conferência não irá distrair-nos destas últimas duas jornadas, espero que isso não aconteça. Quero acabar em quinto ou sexto, os lugares em que estivemos em toda a época, para alcançarmos o nosso objetivo. Temos de ganhar porque precisamos dos pontos e é o nosso último jogo em casa da temporada. Queremos ir para a última jornada a depender apenas de nós próprios", considerou José Mourinho.