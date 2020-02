José Mourinho diz que terminar no quarto lugar seria o melhor feito da carreira

Eduardo Pedrosa da Costa Ontem às 23:01 Facebook

José Mourinho acredita que terminar no top-4 da Liga inglesa com o Tottenham seria o melhor feito da sua carreira. O técnico admite que as lesões de vários jogadores tornam a situação do clube mais difícil.

As lesões têm atormentado o Tottenham desde que José Mourinho assumiu o comando técnico do clube. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Chelsea, o treinador referiu que as lesões têm complicado o seu trabalho.

Quando questionado se terminar no top-4 da liga inglesa seria o melhor feito da carreira, respondeu que: "Nestas circunstâncias, sim".

Mourinho já tinha referido no passado que terminar no segundo lugar da Liga com o Manchester United em 2017/2018 foi a melhor conquista da carreira, devido à situação do clube na altura.

Agora, o treinador repete a frase devido ao estado atual de lesões do Tottenham. Os avançados Harry Kane e Heung-Min Son, o médio Moussa Sissoko, e o defesa Juan Foyth estão todos a desfalcar a equipa.

Com o plantel com estas falhas a dificuldade para alcançar os principais objetivos para esta época aumenta. O técnico assumiu a equipa quando esta estava a 12 pontos do quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Por estes motivos, conseguir recuperar a desvantagem pontual e terminar a época em lugar de acesso à prova milionária, seria um feito que Mourinho consideraria como o melhor da carreira.

"A situação é complicada. Eu acho que ninguém na Premier League e mesmo na Europa está numa situação tão difícil a nível de lesões em posições específicas", referiu.

"Se conseguíssemos terminar em quarto lugar sem o Harry e o Son seria algo incrível. Um feito incrível para os rapazes", acrescentou.

O Tottenham é quinto classificado na Premier League, a um ponto do Chelsea, equipa que defronta este sábado. Em caso de vitória, os "Spurs" ficam isolados no quarto lugar.