José Mourinho e Paulo Fonseca vencem na Liga Europa

O Tottenham, orientado por José Mourinho, e a AS Roma, de Paulo Fonseca, estrearam-se esta quinta-feira a vencer na fase de grupos da Liga Europa. O PAOK de Abel Ferreira empatou em casa.

No Grupo J, os "Spurs" impuseram-se, em casa, aos austríacos do LASK, por 3-0. O conjunto londrino abriu o marcador aos 18 minutos, por Lucas Moura, após assistência de Carlos Vínícíus, aumentando, aos 27, num autogolo de Andres Andrade. Já perto do final (84), Son fez o terceiro tento, também servido pelo avançado cedido pelo Benfica.

Na Suíça, começou melhor o Young Boys, com o golo de Nsame, aos 14 minutos, de penálti, mas os romanos deram a volta ao marcador no segundo tempo. Bruno Peres empatou a partida, aos 69, e Kumbulla, aos 74, fez o 2-1 para o conjunto de Paulo Fonseca.

Já os gregos do PAOK, orientados por Abel Ferreira, não foram além de um empate caseiro, a uma bola, frente aos cipriotas do Omonia em jogo do Grupo E.

No grupo do Benfica, os escoceses do Rangers venceram os belgas do Standard Liège, por 2-0, e dividem a liderança com as águias.

Já no grupo G, do Braga, o Leicester também venceu por 3-0, os ucranianos do Zorya Luhansk, repartindo a liderança com os arsenalistas.

Eis os resultados dos encontros dos 12 grupos da Liga Europa:

Grupo A

Young Boys-Roma 1-2

CSKA Sófia-Cluj, 0-2

Grupo B

Dundalk-Molde, 1-2

Rapid Viena-Arsenal, 1-2

Grupo C

Bayer Leverkusen-Nice, 6-2

Hapoel Beer-Sheva-Slavia Praga, 3-1

Grupo D

Lech Poznan-Benfica, 2-4

Standard Liège-Rangers, 0-2

Grupo E

PAOK Salónica-Omonia, 1-1

PSV Eindhoven-Granada, 1-2

Grupo F

Nápoles-AZ Alkmaar, 0-1

Rijeka-Real Sociedad, 0-1

Grupo G

Leicester-Zorya Luhansk, 3-0

S. C. Braga-AEK Atenas, 3-0

Grupo H

Sparta de Praga-Lille, 1-4

Celtic-AC Milan, 1-3

Grupo I

Villarreal-Sivasspor, 5-3

Maccabi Telavive-Qarabag, 1-0

Grupo J

Tottenham-LASK, 3-0

Ludogorets-Antuérpia, 1-2

Grupo K

Dínamo Zagreb-Feyenoord, 0-0

Wolfsberger-CSKA Moscovo, 1-1

Grupo L

Hoffenheim-Estrela Vermelha, 2-0

Slovan Liberec-Gent, 1-0