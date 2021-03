José Mourinho e Paulo Fonseca vitoriosos na Liga Europa

JN Ontem às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham, de José Mourinho, e a AS Roma, de Paulo Fonseca, foram os únicos clubes treinados por portugueses a saírem vitoriosos dos encontros da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, disputados esta quinta-feira.

Em Londres, os "spurs" receberam e bateram os croatas do Dínamo de Zagred, por 2-0. O avançado inglês Harry Kane teve uma noite inspirada, sendo o autor dos dois tentos da equipa, um em cada parte (25 e 70 minutos).

Por seu lado, o conjunto "giallorosso" deu um passo de gigante rumo aos quartos de final ao derrotar, no estádio Olímpico de Roma, os ucranianos do Shakhtar Donetsk, orientado por Luís Castro, por 3-0. Os italianos abriram o marcador por ​​​​​​Lorenzo Pellegrini, aos 23, com o resultado a só ser dilatado no segundo tempo, por El Shaarawy (73) e Mancini (77).

Na Grécia, Pedro Martins viu o Olympiacos, que teve os lusos José Sá, Oleg Reabciuk e Bruma de início, perder na receção aos ingleses do Arsenal, por 3-1, deixando as contas vem complicadas para a deslocação ao estádio Emirates, em Londres.

Os "gunners" abriram o marcador pouco depois da meia hora de jogo, pelo norueguês Odegaard, vantagem que seguraram até aos 58 minutos, quando o marroquino El-Arabi igualou. Contudo, os dez minutos finais foram de má sorte para a formação grega. O central brasileiro Gabriel colocou o Arsenal novamente em vantagem (80) e o egípcio Elneny fechou a conta (85).

Os espanhóis do Granada, dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, venceu na receção aos noruegueses do Molde, por 2-0, com golos de Molina (26) e Soldado (76).

Os encontros da segunda mão estão agendados para 18 de março.