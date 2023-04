José Mourinho e Rafael Leão sorriem em Itália

JN Hoje às 22:30 Facebook

Após duas derrotas consecutivas na Liga italiana, a Roma, de José Mourinho, tirou a barriga de misérias ao golear a Sampdoria, em casa, por 3-0. O cartão vermelho mostrado a Murillo, da equipa de Génova, facilitou a tarefa dos romanos: Wijnaldum abriu o marcador, Dybala e El Shaarawy marcaram os outros golos. Já o Milan protagonizou a surpresa da jornada, depois de golear fora o Nápoles, por 4-0. Com um bis, o português Rafael Leão foi uma das estrelas da noite, a que se juntaram os golos de Brahím Diaz e Saelemaekers. Ainda assim, o líder Nápoles mantém uma distância muito confortável para a Lazio, segunda classificada.

Por seu lado, o Manchester United, com Bruno Fernandes e Dalot, foi derrotada (0-2) em Newcastle, com golos de Willock e de Wilson. Ambas as equipas estão agora no terceiro lugar com os mesmos 50 pontos.

Em Espanha, Benzema foi a figura da vitória robusta do Real Madrid, frente ao Valladolid, por 6-0. Num festival de futebol ofensivo, o internacional francês assinou um hat-trick, enquanto os restantes golos pertenceram a Rodrygo, Asensio e Lucas Vazquez.

Por último, em França, outra surpresa: com Messi, Mbappé, Danilo, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches titulares, o PSG caiu com o Lyon, por 1-0. Foi a segunda derrota consecutiva do líder na Ligue 1.

O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, perdeu em casa por 4-2, diante do Besiktas, e o sonho de conquistar o título ficou bastante mais difícil de concretizar - a equipa está a nove pontos do líder Galatasaray. O Besiktas marcou todos os golos após a expulsão de Welinton, aos 51 minutos.