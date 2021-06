José Mourinho elogia Cristiano Ronaldo antes do Euro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Na coluna relacionada com o Euro 2020 no jornal inglês "The Sun", José Mourinho elogiou as capacidades de liderança e finalização, num artigo onde destacou vários avançados que treinou.

"Neste momento, o líder está lá, o homem principal", começou por destacar Mourinho, explicando que é Cristiano que atrai todas as atenções e que os colegas de seleção se sentem protegidos pela aura que está à volta do jogador e que isso é benéfico para a equipa.

As capacidades técnicas não escaparam à análise do novo treinador da AS Roma, que referiu que Ronaldo "ainda consegue resolver jogos. A sua eficácia na finalização é incrível. Agora aos 36 anos é um jogador diferente: já não faz aquelas diagonais e ultrapassa adversários com o drible. Sobretudo na seleção, é um nº9 com alguma liberdade de movimentos".

No artigo para o jornal inglês "The Sun", Mourinho destacou alguns avançados que treinou e que poderão ser figuras no Euro. O treinador português também falou de Ronaldo quando mencionou Karim Benzema, avançado que jogou com o português no Real Madrid. "O melhor elogio que posso dar a Benzema é que o Ronaldo adorava-o no Real Madrid. E para o Cristiano adorar outro avançado, significa que fazes muito por ele".

José Mourinho treinou Cristiano Ronaldo no Real Madrid entre 2010 e 2013, tendo conquistado uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola.