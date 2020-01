José Mourinho em conflito com jogador do Tottenham

Hoje às 12:06 Facebook

José Mourinho e Danny Rose estiveram envolvidos numa desavença durante o treino do Tottenham, depois de Rose ter confrontado o treinador por não fazer parte dos eleitos para a partida contra o Watford, no último sábado, segundo revela o "Daily Mail".

Supostamente Mourinho acreditava que Danny Rose tinha uma lesão nas costas, que o impossibilitava de estar apto para o encontro, no entanto, o lateral alega que estava recuperado.

O inglês, insatisfeito com a decisão do técnico, aqueceu o ambiente na sessão de treino, quando pediu explicações por ter sido deixado de fora dos convocados por Mourinho. Segundo a imprensa inglesa, havia "uma grande tensão no ar" e ambos a levantarem a voz.

O "Daily Mail" adianta que ambos já conversaram e resolveram a diferença de opiniões. Fala-se na saída de Rose do clube, mas inglês recusou a veracidade da notícia: "O meu contrato tem 18 meses e eu vou sair do clube aí. A imprensa pode poupar o seu tempo, a preparar notícias de que vou sair em janeiro. Posso-vos garantir agora... Isso não vai acontecer!"