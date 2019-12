José Mourinho emociona-se ao recordar o pai

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:05 Facebook

Depois de vencer o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, José Mourinho deixou elogios ao adversário e emocionou-se ao recordar uma memória do pai.

O Tottenham venceu (2-1), este domingo, o Wolverhampton na liga inglesa num duelo entre dois portugueses: José Mourinho e Nuno Espírito Santo. Foi o técnico dos spurs a levar a melhor, sendo que a equipa do "special one" foi a segunda a conseguir derrotar os "wolves" no Molineux. E elogios não faltaram à equipa da casa.

"Têm feito uma campanha incrível na Premier League e na Liga Europa. Podem dizer o que quiserem, mas eu acho que lutam pelo top-4. Podem escondê-lo, dizer que não, mas eu tenho muitos anos disto para entender os sentimentos e perceber que eles lutam por algo mais do que aquilo que dizem. Mostraram o quão bons e fortes são a todos os níveis: tática, tecnicamente e mentalmente são muito, muito fortes", disse Mourinho à Sky Sport.

O técnico português contou ainda um episódio relacionado com o pai, que o deixou emocionado. "Deixem-me partilhar convosco uma pequena grande emoção: o meu pai jogou aqui neste estádio contra o Wolves num jogo da Taça UEFA no início dos anos 70. Foi especial para mim", concluiu.