José Mourinho enfrenta antigo adversário do Benfica

O Tottenham de José Mourinho entra esta quarta-feira em campo frente ao Leipzig, em jogo a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No outro jogo do dia, a Atalanta enfrenta o Valência de Gonçalo Guedes.

José Mourinho tem esta quarta-feira o primeiro jogo na Liga dos Campeões ao comando do Tottenham. Os adversários são os alemães do Leipzig, naquele que será um teste difícil para o técnico português. A Atalanta recebe o Valência de Gonçalo Guedes, que não se encontra na sua melhor forma. Os dois jogos estão marcados para as 20 horas.

Tottenham x Leipzig

Os "Spurs" venceram os últimos três jogos mas as lesões dos jogadores não têm ajudado o trabalho de Mourinho. A principal referência ofensiva, Harry Kane, está lesionado e não regressará em breve. Na passada segunda-feira, o clube comunicou que o avançado Heung-Min Son vai ser operado a uma fratura no braço direito, e poderá ficar de fora durante várias semanas. No entanto, Mourinho referiu, na conferência de imprensa pré-jogo, que não espera que o sul-coreano jogue mais esta temporada.

O Tottenham terminou a fase de grupos no segundo lugar com dez pontos, atrás do líder Bayern Munique, que acumulou 18 pontos. Os "Spurs" venceram três jogos, empataram um e perderam dois.

Sem avançados de referência, Mourinho poderá contar com os extremos Lucas e Bergwijn para serem as principais ameaças ofensivas da equipa. Estes poderão aproveitar o espaço livre deixado pelas habituais subidas dos defesas laterais do Leipzig. Delle Alli também poderá ter um papel importante, não só na ligação do meio campo com o ataque, mas também com as suas movimentações para dentro da área.

Bergwijn, reforço de inverno do Tottenham, marcou no jogo de estreia pela equipa. Foto: EPA/ANDY RAIN

O Tottenham terá de defender as movimentações em velocidade de Werner e Nkunku, e tentará condicionar a ação de médios como Olmo e Sabitzer, importantes no processo criativo da equipa. As subidas dos defesas laterais do Leipzig poderão causar desequilíbrios defensivos pela largura que oferecem.

Apesar de ter vencido apenas um jogo nos últimos cinco, o Leipzig é um adversário difícil, dinâmico e imprevisível porque apresenta esquemas táticos diferentes de jogo para jogo, podendo alterar o seu estilo várias vezes no mesmo jogo. Os alemães terminaram no primeiro lugar do grupo, do qual também fez parte o Benfica, conquistando onze pontos, mais três que o segundo classificado, o Lyon. Venceram três jogos, empataram dois e perderam apenas um.

Timo Werner é o melhor marcador da equipa com 25 golos em todas as competições. É rápido e procura a lateral esquerda para depois fazer movimentações para a área por forma a aparecer em zona de finalização. Poderá aproveitar as habituais subidas de Aurier para receber a bola em espaços livres. O reforço Christopher Nkunku assumiu um papel importante no ataque do Leipzig. Tem capacidade para jogar por dentro ou por fora, e desequilibra com a velocidade e capacidade de decisão. Já leva 10 assistências esta temporada.

werner é o melhor marcador da equipa com 25 golos. Foto: EPA/FILIP SINGER

O Leipzig terá de controlar bem os espaços livres deixados pelas subidas dos defesas laterais, e conseguir controlar bem a profundidade da linha defensiva, de forma a que os avançados do Tottenham não encontrem espaço para ficarem isolados frente ao guarda-redes.

Atalanta x Valência

A Atalanta é o melhor ataque da Liga italiana com 63 golos marcados. Embora o percurso na fase de grupos da Liga dos Campeões não tenha sido o melhor, conseguiram qualificar-se para os oitavos de final.

Os italianos ficaram no segundo lugar do grupo, com 7 pontos, tendo vencido apenas dois jogos, empatado um, e perdido três. Nunca antes uma equipa tinha-se qualificado para a fase a eliminar após perder os três primeiros jogos.

A Atalanta é uma equipa que pratica um futebol muito ofensivo (daí a quantidade de golos que marcou na Liga italiana) e cria muitas dinâmicas no ataque.

Ilicic já contribuiu diretamente para 21 golos da Atalanta. Foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Josip Ilicic é o melhor marcador da equipa com 15 golos em todas as competições, e será uma das principais ameaças à baliza do Valência. Papu Gómez já contribuiu diretamente para 18 golos da equipa (11 assistências e sete golos) e destaca-se pela sua criatividade, inteligência tática e capacidade para aparecer em zona de finalização.

A equipa terá de ter em conta as movimentações e criatividade de Ferran Torres, assim como a capacidade de desequilíbrio de Maxi Gomez.

A época do Valência está a ser muito inconstante. Entram para esta partida com duas derrotas e um empate, e são uma das piores defesas da Liga espanhola com 34 golos sofridos.

Na Liga dos Campeões a prestação da equipa foi positiva. Venceram três jogos e apenas perderam um, e conseguiram terminar no primeiro lugar do grupo com os mesmos onze pontos do Chelsea. Marcaram apenas nove golos mas também apenas sofreram sete.

Gonçalo Guedes realizou três jogos após ter regressado de lesão. Foto: EPA/JUANJO MARTIN

A equipa contará com a capacidade de criação de Parejo, e com as movimentações e capacidade de definir de Ferran Torres, um dos melhores jogadores dos "Los Ché" esta época. Daniel Wass poderá ter um papel importante na lateral direita com a sua qualidade de passe, e Maxi Gomez poderá criar perigo com a sua mobilidade e capacidade de finalização.

O Valência terá de controlar bem os espaços entre o meio campo e a defesa, assim como terá de defender bem a largura que a Atalanta implementa no jogo se quiser conseguir sair de Itália com um resultado favorável.